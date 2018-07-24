Денисова: Некоторые лица из списка РФ не хотят видеть Москалькову

Людмила Денисова

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Украина снова предложила России "дорожную карту" визитов

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Украина требует от российской стороны откорректировать свой список лиц, которых хочет посетить в Украине омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, так как не все эти лица являются гражданами России, а некоторые из них отказались от встречи. Об этом в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что сегодня встретилась с семьями украинских политзаключенных и рассказала им о своей поездке в РФ.

"Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, некоторые из них отказались от встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", - написала Денисова.

По ее словам, сейчас украинская сторона требует, чтобы Россия откорректировала свой список.

Также Денисова сообщила, что Москалькова уже посетила в Украине 7 моряков из своего списка.

"Теперь, согласно договоренностям, мы хотим зеркально посетить наших граждан. Мы снова предлагаем им «дорожную карту визитов» - написала украинский омбудсмен.

Она сообщила, что обратилась с требованием разрешить посещение украинских политзаключенных в ФСБ, ФСИН, Администрацию президента РФ, однако они не отвечают.

Денисова также отметила, что на завтра запланирована встреча омбудсменом Литовы, где будет решаться вопрос "сотрудничества с европейской сетью омбудсменов о посещении украинских политзаключенных".

Ранее Денисову во время ее визита в РФ, несмотря на договоренность между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, не пустили ни к одному из украинских политзаключенных.

Позже Россия предложила перенести посещения на август или сентябрь.