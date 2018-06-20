Денисова передала Сенцову письмо от Порошенко через адвоката

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Дмитрий Динзе вылетает в Якутию этой ночью

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала адвокату незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрию Динзе письмо от президента Петра Порошенко и первого заместителя председателя Рады Ирины Геращенко. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Как сообщила Денисова, она встретилась с Динзе, который ночью вылетает в Якутию, чтобы посетить Сенцова в колонии.

Адвокат рассказал украинскому омбудсмену, что виделся с Сенцовым две недели назад и не знает, каково состояние его здоровья на данный момент.

"По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет", - пояснила Денисова.

Адвокат пообещал созвониться с Денисовой после встречи с Сенцовым и рассказать о его самочувствии.

20 июня сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что незаконно удерживаемый в тюрьме РФ украинский режиссер Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям и он готов просить Кремль о его помиловании.