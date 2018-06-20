Денисова просит руководство Красного Креста посетить Сенцова

Людмила Денисова

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Омбудсмен отметила, что в течение двух дней пыталась встретиться с главой делегации лично

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что в течение двух дней пыталась встретиться с главой делегации лично.

"Сегодня его помощник сообщила, что у него, цитирую: «очень плотный график и он не может встретиться». На вопрос, может тогда завтра, ответили, что нет ни одного окошка", - написала Денисова.

Поэтому омбудсмен направила в региональную делегацию МККК официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова.

"Я попросила его осуществить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - отметила Денисова.

Просьбу Денисовой поддержала вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"МККК в РФ имеет мандат на посещение тюрем. В условиях, когда к украинцам не допускают омбудсмена, консулов, родственников, когда нам даже не дают информацию, живы ли они, и не дают возможности телефонной или скайп-связи, МККК должен использовать все свои возможности, чтобы убедиться в том, в каких условиях содержатся заключенные и в каком они состоянии", - написала Геращенко в Facebook.

Вчера Денисова написала, что российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.