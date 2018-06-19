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19.06.2018, 18:11

Денисова: Россияне поставили условие допуска к Сенцову

Денисова: Россияне поставили условие допуска к Сенцову - Фото
Людмила Денисова Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам омбудсмена, они сначала хотят посетить содержащихся в Украине россиян

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не дает согласия ни на один визит ее украинской коллеги Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным, требуя организовать сначала ее визит к заключенным в Украине россиянам. Об этом Денисова сообщила в эфире Радио Свобода.

«Свои посещения - Вышинский, Одновол, Баранов, Одинцов, а потом якобы они пустят меня к Сенцову. Поверить в это сложно, вы же видите - к Сецову не пустили, к Карпюку не пустили, решение суда практически было по Роману Сущенко - тоже нас не пустили», - сказала Денисова.

Она сообщила, что будет обращаться к Москальковой с требованием допустить ее к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху, Александру Кольченко. Вместе с тем она гарантирует обеспечить синхронное посещение Москальковой четырех заключенных российских граждан, содержащихся в Украине.

Сегодня Денисова написала, что российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.

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Теги: Людмила Денисова, роман сущенко, татьяна москалькова, Олег Сенцов
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