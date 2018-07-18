Денисова упрекает Красный крест за равнодушие к пленным украинцам

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, представители Красного креста ни разу не посещали украинцев в плену, но носят посылки сепаратистам

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Представители Красного креста не посещают украинских пленных в оккупированном Донбассе и Крыму, но видятся с задержанными в Украине сепаратистами. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ.

Денисова должна встретиться с представителями украинского отделения Красного креста и поднять вопрос о зеркальности и синхронности посещений.

"Они передают им (сепаратистам - ред.) посылки, передают письма, но ни к одному украинского пленнику они не ходили. Ни в так называемых ДНР/ЛНР, ни во временно оккупированном Крыму, ни в Российской Федерации", - сказала омбудсмен.

Денисова сказала, что такой ситуации быть не может и она будет "очень жестко" говорить с Красным крестом.

Омбудсмен уже просила Красный крест проверить, как соблюдают права незаконно осужденных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.