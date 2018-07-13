Денисова весь день проверяла информацию о якобы смерти Сенцова

Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone) Фото: Фото - Sergei Kаrpov/Mediazone

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Офис уполномоченного РФ опроверг эту информацию, однако отказался предоставить какие-либо письменные доказательства

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Россия письменно подтвердила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает в российской колонии уже 61 день, жив. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что сегодня весь день провела в переговорах, проверяя информацию о якобы смерти Сенцова.

Офис уполномоченного РФ утром опроверг эту информацию, однако отказался предоставить какие-либо письменные доказательства. Также отказался и уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

Денисова сообщила, что только недавно пришло письмо от главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

Он рассказал, что Сенцов находится под «постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание". По словам Федотова, политзаключенного ежедневно осматривают медики, проводят клинико-лабораторные исследования.

Российский чиновник сообщил, что Сенцову назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение возникновения осложнений.

"Фактов отказа Олега Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья подсудимого оценивается как удовлетворительное», - сказано в письме Федотова.

12 июля 2018 года сообщалось, что мать Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле еще не получили обращение.