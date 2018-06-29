Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.06.2018, 15:55

Денисова: Я сообщу Совету Европы и ООН о недопуске к заложникам

Денисова: Я сообщу Совету Европы и ООН о недопуске к заложникам - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен намерена сообщить комиссару Совета Европы и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске к украинским заложникам в России

Реклама
Реклама

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить комиссара Совета Европы в Страсбурге, чтобы сообщить о недопуске ко всем украинским заложникам, а также призвать комиссара посетить украинцев в тюрьмах РФ. Об этом говорится в ее заявлении на официальном сайте.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского союза и США о нарушении международных конвенций, моего мандата как обмудсмена и договоренностей президентов", - написала Денисова.

Она добавила, что планирует донести информацию о нарушениях договоренностей и недопуске к заложникам к соответствующим миссиям ООН и ОБСЕ.

"От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных", - подчеркнула Денисова.

Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, сообщила омбудсмен.

Ранее она обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к политзаключенным.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 29.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Людмила Денисова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия пытается навязать Сенцову свое гражданство - Денисова
Политика Россия пытается навязать Сенцову свое гражданство - Денисова
Украина готова к обмену с Россией "23 на 23" - Денисова
Политика Украина готова к обмену с Россией "23 на 23" - Денисова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 