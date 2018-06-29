Денисова: Я сообщу Совету Европы и ООН о недопуске к заложникам

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Омбудсмен намерена сообщить комиссару Совета Европы и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске к украинским заложникам в России

Реклама

Реклама

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить комиссара Совета Европы в Страсбурге, чтобы сообщить о недопуске ко всем украинским заложникам, а также призвать комиссара посетить украинцев в тюрьмах РФ. Об этом говорится в ее заявлении на официальном сайте.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского союза и США о нарушении международных конвенций, моего мандата как обмудсмена и договоренностей президентов", - написала Денисова.

Она добавила, что планирует донести информацию о нарушениях договоренностей и недопуске к заложникам к соответствующим миссиям ООН и ОБСЕ.

"От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных", - подчеркнула Денисова.

Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, сообщила омбудсмен.

Ранее она обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к политзаключенным.