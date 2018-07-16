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16.07.2018, 10:52

Деоккупация Донбасса: Аваков обозначил "красные линии" стратегии

Деоккупация Донбасса: Аваков обозначил "красные линии" стратегии - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД определил принципиальные положения стратегии по деоккупации Донбасса, в которых возможен или неприемлем компромисс

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Министр внутренних дел Арсен Аваков определил "красные линии" (принципиальные положения, - ред.) в стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Украинская правда.

По его словам, не может быть предметом дискуссии изменение государственного устройства Украины.

"Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Конституция четко определяет, что Украина является унитарным государством", - подчеркнул Аваков.

Он напомнил, что государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольна Государственной пограничной службе на всем ее протяжении.

"Голубые каски" международной миротворческой миссии являются только гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, мониторящими отсутствие провокаций со стороны РФ", - сказал Аваков.

Он добавил, что жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции.

"Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" – неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем разговаривать!" - подчеркнул Аваков.

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Он добавил, что не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО;

"Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом. Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами – не подлежат амнистии!" - сказал министр внутренних дел.

Аваков добавил, что положения, по которым необходимо определить меру допустимого для украинского общества компромисса, это - определение "особого статуса" деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временный/постоянный статус русского языка как регионального, выплата задолженностей по пенсиям и регрессам, реструктуризация по коммунальной задолженности и налогам, социальные льготы для инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий (но не для участников незаконных вооруженных формирований, - ред.), введение статуса "жителя территории, временно неподконтрольной Украине" – на период до восстановления легитимных украинских документов.

"Наша главная задача – найти компромиссы на границах красных линий, отстоять принципиальные позиции и договориться в рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению наших территорий", - уточнил Аваков.

16 апреля 2018 года Аваков озвучил личный план возвращения Донбасса.

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Теги: арсен аваков, деоккупация донбасса, красные линии
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