Депортированная из ФРГ украинка через суд добилась возвращения

Суд в Баварии разрешил вернуться украинке, которую депортировали из Нюрнберга две недели назад. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Также разрешили вернуться ее сыну.
Украинка родом из Донецка, в Германии проходит обучение по уходу за пожилыми людьми с 2016 года.
В 2017 году семья украинки жила в приюте евангелистской общины. Там после депортации украинцев написали письмо министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу с критикой политики относительно мигрантов.
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Там сказали, что изгнание из Германии квалифицированных мигрантов "граничит с безумием", особенно в условиях нехватки персонала по уходу за людьми.
Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище.