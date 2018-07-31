Депортированная из ФРГ украинка через суд добилась возвращения

Фото: iStock Global Images/Ukraine

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Суд разрешил украинке и ее сыну вернуться обратно в Германию - женщина проходит курсы по уходу за пожилыми людьми

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Суд в Баварии разрешил вернуться украинке, которую депортировали из Нюрнберга две недели назад. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Также разрешили вернуться ее сыну.

Украинка родом из Донецка, в Германии проходит обучение по уходу за пожилыми людьми с 2016 года.

В 2017 году семья украинки жила в приюте евангелистской общины. Там после депортации украинцев написали письмо министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу с критикой политики относительно мигрантов.

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Там сказали, что изгнание из Германии квалифицированных мигрантов "граничит с безумием", особенно в условиях нехватки персонала по уходу за людьми.

Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище.