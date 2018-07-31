Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 08:21

Депортированная из ФРГ украинка через суд добилась возвращения

Депортированная из ФРГ украинка через суд добилась возвращения - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

Суд разрешил украинке и ее сыну вернуться обратно в Германию - женщина проходит курсы по уходу за пожилыми людьми

Реклама
Реклама

Суд в Баварии разрешил вернуться украинке, которую депортировали из Нюрнберга две недели назад. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Также разрешили вернуться ее сыну.

Украинка родом из Донецка, в Германии проходит обучение по уходу за пожилыми людьми с 2016 года.

В 2017 году семья украинки жила в приюте евангелистской общины. Там после депортации украинцев написали письмо министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу с критикой политики относительно мигрантов. 

Читайте также: 69 депортаций на 69-летие: глава МВД Германии шутит о мигрантах

Там сказали, что изгнание из Германии квалифицированных мигрантов "граничит с безумием", особенно в условиях нехватки персонала по уходу за людьми.

Правительство Баварии разработало собственный план по ускорению процедуры рассмотрения заявлений на получение статус беженца и высылки из Германии тех, кому отказано в убежище. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, суд, депортация, украинка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Мир Германия и Австрия ужесточат пограничный контроль
Немецкий суд запретил выдавать Пучдемона Испании
Немецкий суд запретил выдавать Пучдемона Испании
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 