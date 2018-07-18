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18.07.2018, 22:25

Депутат от Самопомощи решил сдать мандат и объяснил, почему

Депутат от Самопомощи решил сдать мандат и объяснил, почему - Фото
Андрей Журжий (фото - Facebook Андрея Журжия)

Андрей Журжий недоволен ситуацией с проведением реформам

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Народный депутат от фракции Самопомощь Андрей Журжий подал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщается на странице Facebook объединения Самопомощь.

Опубликована и сканкопия заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

В заявлении отмечается, что накануне выборов в Верховной Раде произошел "откат проведенных реформ". По его словам, парламент остановил работу над проведением основных экономических реформ: в частности, реформы ДФС, введения налога на выведенный капитал, снижения налоговой нагрузки на заработную плату, ликвидации ЕСВ, ликвидации налоговой милиции и экономических подразделений СБУ и милиции.

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Теги: самопомощь, народный депутат
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