Защита Савченко подала в суд на Верховую Раду

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

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В административном иске Савченко требует обжаловать решение парламента о привлечении ее к ответственности

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Адвокаты народного депутата Надежды Савченко подали административный иск на Верховную Раду. Об этом сообщила пресс-служба Савченко.

В иске обжалуется решение парламента привлечь Савченко к ответственности и арест, которые, как утверждается, "в незаконный способ проголосованы парламентом".

4 июня эксперты, которые проверяли Савченко на полиграфе, на основе полученных результатов сделали вывод, что она якобы готовила насильственный переворот в Украине.

22 марта 2018 года Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко и дала добро на ее арест.

Суд арестовал нардепа на два месяца без права залога. Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на два месяца - до 13 июля.