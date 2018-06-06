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06.06.2018, 14:22

Депутатам надо пройти меньше ста поправок к закону об антикорсуде

Депутатам надо пройти меньше ста поправок к закону об антикорсуде - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Парубия, 7 июня до обеда будет голосование за закон о высшем антикоррупционном суде

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Депутатам осталось пройти меньше ста поправок к проекту закона об антикоррупционном суде, голосовать за законопроект планируется в четверг, 7 июня, на утреннем пленарном заседании, передает корреспондент LIGA.net.

До конца пленарного заседания в среду, 6 июня, депутаты рассмотрели 1871 поправку из 1927. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание, выразил надежду, что парламентский комитет по вопросам правосудия на своем заседании сможет согласовать все позиции по проекту.

"Завтра до обеда будет голосование за закон о высшем антикоррупционном суде", - сказал он.

Ранее глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что утром в четверг, 7 июня, парламент проголосует за законопроект о создании антикоррупционного суда.

По состоянию на вечер 5 июня Верховная Рада прошла 1655 из 1927 поправок к законопроекту об антикорсуде. 

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

LIGA.net опубликовала перевод статьи экс-сотрудника USAID по проведению реформ в пост-советских странах Джоша Коэна "Как Порошенко уклоняется от создания антикоррупционного суда".

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, андрей парубий
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