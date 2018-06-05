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05.06.2018, 18:31

Депутаты прошли большинство поправок к закону об антикорсуде

Депутаты прошли большинство поправок к закону об антикорсуде - Фото
Верховная Рада

К вечеру вторника, 5 июня, депутаты рассмотрели 1655 поправок из 1927

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Народным депутатам осталось рассмотреть 272 поправки к проекту закона о Высшем антикоррупционном суде, передает корреспондент LIGA.net.

К вечеру вторника, 5 июня, депутаты прошли 1655 поправок. Всего их 1927.

Депутаты планируют завершить рассмотрение поправок до четверга 7 июня и принять решение по законопроекту на утреннем пленарном заседании.

Компромиссное решение по поводу полномочий совета международных экспертов пока не найдено.

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что утром в четверг, 7 июня, парламент проголосует за законопроект о создании антикоррупционного суда.

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Теги: антикоррупционный суд, законопроект, рада, поправки
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