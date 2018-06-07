Депутаты расследуют факты хищений в ВСУ за последние 13 лет

Иллюстративное фото: facebook.com/14ombr

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В состав временной следственной комиссии Верховной Рады вошли 12 депутатов от всех парламентских фракций и групп

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Народные депутаты проверят факты возможных хищений в украинской армии в 2004-2017 годах. За постановление о создании временной следственной комиссии для расследования фактов разворовывания средств в ВСУ и подрыва обороноспособности государства за последние 13 лет №8434 проголосовали 184 парламентария при 150 необходимых для этого процедурного решения, передает корреспондент LIGA.net.

В случае необходимости комиссия будет ставить вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Срок работы комиссии – шесть месяцев, в нее вошли 12 депутатов от всех парламентских фракций и групп. Возглавит комиссию нардеп от Блока Петра Порошенко, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

В мае 2018 года офицер вещевой службы командования Сухопутных войск ВСУ и начальник вещевой службы воинской части в Житомирской области были задержаны по подозрению в систематическом получении взяток от военнослужащих за выплаты денежных компенсаций за неполученное вещевое имущество.