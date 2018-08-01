Депутаты считают, что их нельзя снимать в Раде без разрешения

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Народные депутаты Украины хотят, чтобы у журналистов изымали фото и видео, сделанные без их согласия

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Члены регламентного комитета парламента полагают, что если депутат не дал согласия на то, чтобы его снимали в Верховной Раде, такое фото и видео нужно изымать. Об этом идет речь в информации комитета за подписью первого замглавы комитета Павла Пинзеника.

В письме, адресованном главе комитета по вопросам свободы слова Виктории Сюмар, сказано, что, по мнению комитета, фото- и видеосъемка в Верховной Раде аккредитованными журналистами должна быть открытой.

"Съемка, которая проводится открыто, не должна быть тайной для того, кого снимают. Допускается съемка лица без его согласия, открыто, в публичных местах, пока тот, кого снимают, на фото-, кино-, теле- или видеопленку, не выступает против этого. Если тот, кого снимают, против – съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - сказано в письме.

Скрин письма выложила на своей странице в Facebook первый замглавы комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

7 февраля 2018 года депутат из группы Воля народа Пономарев Александр в кулуарах Рады выхватил из рук и забрал мобильные телефоны у двоих журналистов, когда они снимали на камеру телефона комментарий нардепа.

18 мая Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности депутата Пономарева, который отобрал у снимавшего его журналиста телефон. Позже регламентный комитет вернул в Генпрокуратуру представление на нардепа.