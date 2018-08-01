Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 17:41

Депутаты считают, что их нельзя снимать в Раде без разрешения

Депутаты считают, что их нельзя снимать в Раде без разрешения - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Народные депутаты Украины хотят, чтобы у журналистов изымали фото и видео, сделанные без их согласия

Реклама
Реклама

Члены регламентного комитета парламента полагают, что если депутат не дал согласия на то, чтобы его снимали в Верховной Раде, такое фото и видео нужно изымать. Об этом идет речь в информации комитета за подписью первого замглавы комитета Павла Пинзеника.

В письме, адресованном главе комитета по вопросам свободы слова Виктории Сюмар, сказано, что, по мнению комитета, фото- и видеосъемка в Верховной Раде аккредитованными журналистами должна быть открытой.

"Съемка, которая проводится открыто, не должна быть тайной для того, кого снимают. Допускается съемка лица без его согласия, открыто, в публичных местах, пока тот, кого снимают, на фото-, кино-, теле- или видеопленку, не выступает против этого. Если тот, кого снимают, против – съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - сказано в письме.

Скрин письма выложила на своей странице в Facebook первый замглавы комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

7 февраля 2018 года депутат из группы Воля народа Пономарев Александр в кулуарах Рады выхватил из рук и забрал мобильные телефоны у двоих журналистов, когда они снимали на камеру телефона комментарий нардепа. 

18 мая Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности депутата Пономарева, который отобрал у снимавшего его журналиста телефон. Позже регламентный комитет вернул в Генпрокуратуру представление на нардепа. 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, парламент, журналист, рада, журналисты, регламентный комитет, съемка, вр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Топ-10 депутатов-прогульщиков: игнорировали 90% голосований Рады
Политика Топ-10 депутатов-прогульщиков: игнорировали 90% голосований Рады
Сколько отпускных выплатили украинским депутатам в июле: цифра
Политика Сколько отпускных выплатили украинским депутатам в июле: цифра
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 