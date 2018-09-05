Детективы НАБУ получили доступ к телефону Онищенко

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

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Суд разрешил НАБУ получить информацию с номера мобильного телефона беглого депутата-фигуранта "газового дела"

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23 августа Соломенский райсуд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро Украины доступ к данным мобильного телефона главного фигуранта так называемого газового дела - беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает Судебный репортер.

Суд дал разрешение на получение информации с его номера за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2016 года, в том числе к данным о местонахождении абонентов, с которыми общался нардеп.

Отмечается, что использование именно этого мобильного номера в 2015-2016 годах подтверждается протоколом допроса Онищенко, а также документами и вещественными доказательствами, которые были найдены по месту его жительства.

Также сказано, что в ходе допроса журналист Дмитрий Гнап, на то время руководитель проекта Слідство.інфо на Hromadske TV, предоставил следствию запись разговора с Онищенко в 2016 году и скриншоты личной переписки, где они обсуждали обстоятельства получения отдельными депутатами и другими высшими должностными лицами взяток.

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26 июля завершено досудебное расследование против главного фигуранта так называемого газового дела - беглого народного депутата Александра Онищенко. Его подозревают в организации преступной схемы по хищению госсредств при добыче и продаже природного газа.