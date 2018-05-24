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24.05.2018, 08:20

Джулиани не верит в "проплаченную" встречу Порошенко и Трампа

Джулиани не верит в "проплаченную" встречу Порошенко и Трампа - Фото
Петр Порошенко и Дональд Трамп (фото - пресс-служба президента)

Бывший мэр Нью-Йорка, который сейчас работает в команде адвокатов президента США, утверждает: наличие платежей, если бы они были, "легко проверить"

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Нет причин, чтобы верить недавним сообщениям о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы заплатило за возможность для главы государства провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в 2017 году. Об этом в комментарии изданию Business Insider заявил адвокат хозяина Белого дома Руди Джулиани.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение, чтобы сделать это. И ни одна из сторон не довела дело до конца <...> (У меня) нет причин не верить (отрицающему сделку адвокату Трампа Майклу) Коэну. Платежи можно легко доказать, так что было бы глупо отрицать, если бы они произошли на самом деле", - подчеркнул Джулиани.

По его словам, Коэн не зарегистрирован как иностранный агент, и "никогда не выступал в такой роли".

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23 мая 2018 года британский офис Би-би-си заявил со ссылкой на различные непроверенные источники, что в 2017 году окружение Порошенко якобы перевело тайным платежом $400-600 тысяч на счета адвоката хозяина Белого дома Майкла Коэна, который после этого организовал встречу президентов в июне. При этом Коэн не зарегистрирован в качестве лоббиста Украины, как этого требует законодательство США.

Коэн и АП назвали эти данные "откровенной ложью", пригрозив службе ВВС судом.

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Теги: Руди Джулиани, Майкл Коэн, петр порошенко, дональд трамп, платеж
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