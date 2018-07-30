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30.07.2018, 00:15

Дмитрий Медведев незаконно приехал в оккупированный Крым - фото

Дмитрий Медведев незаконно приехал в оккупированный Крым - фото - Фото
Александр Моисеев и Дмитрий Медведев (фото - www.facebook.com/pg/Dmitry.Medvedev)

Местные СМИ сообщают, что истинной причиной его визита является не празднование Дня Черноморского флота РФ, а проблемы оккупированного полуострова

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев незаконно пересек админграницу с оккупированным Крымом. 

Глава правительства РФ прибыл в Севастополь, где 29 июля состоялся военный парад в честь Дня Военно-морского флота России.

РосСМИ сообщили, что он прилетел в оккупированный город вечером 28 июля и также принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси.

В воскресенье командующий Черноморским флотом РФ Александр Моисеев представил обзор боевых кораблей, выстроенных в парадном порядке. Показательно флот испытывал свое вооружение.

Фотографии с посещения военного парада Медведевым размещены на его официальной странице в Facebook. 

Местные СМИ настоящей причиной прибытия главы российского правительства в оккупированный Крым назвали заседание по рассмотрению выполнения "федеральной целевой программы" развития оккупированного города.

Как сообщает Радио Свобода, там должны были обсуждаться: провал туристического сезона, упадок коммунального хозяйства, ненадлежащее состояние дорог, отсутствие очистных сооружений, на которые были выделены 2 миллиарда рублей (около 800 млн гривен).

Фото: www.facebook.com/pg/Dmitry.Medvedev

Последний раз Медведев незаконно посещал оккупированный Севастополь в августе 2017 года. 

25 июля США в декларации заявили, что никогда не признают аннексию украинского Крыма Россией. Документ с подписью госсекретаря США Майка Помпео опубликован Белым домом.

Германия, Британия, Польша, Литва и Канада уже подтвердили свою позицию, которая сходится с американской, по непризнанию оккупированного Крыма частью РФ после незаконной аннексии.

Позже президент Петр Порошенко назвал декларацию США достойным ответом гибридным провокациям Кремля после встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 

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Теги: Крым, оккупация крыма, Дмитрий Медведев, черноморский флот рф, севастополь
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