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11.06.2018, 15:19

До антикорсуда обвиняемые заторопятся в "обычный" суд - Сытник

До антикорсуда обвиняемые заторопятся в "обычный" суд - Сытник - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы НАБУ, фигуранты дел с адвокатами предпочтут, чтобы их производства рассмотрели нынешние суды, а не будущий Антикоррупционный суд

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В период непосредственно перед стартом работы Антикоррупционного суда будет "всплеск активности" стороны защиты по делам, которые уже расследованы НАБУ. Такой прогноз сделал на брифинге в Киеве директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Он считает, что обвиняемые и их адвокаты начнут "всячески способствовать" скорейшему завершению формальностей по уже расследованным делам, чтобы те направили в суд как можно раньше - до начала работы специализированного антикорсуда.

Это, по мнению Сытника, вызовет резкий скачок числа дел, дошедших до судебного рассмотрения перед тем, как стартует антикорсуд.

"Я предполагаю, что такая тенденция проявится. Посмотрим, подтвердится ли этот прогноз в реальности", - сказал директор НАБУ.

Ранее сегодня директор бюро заявил, что для запуска антикорсуда "достаточно полгода".

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7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов.  

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Теги: антикоррупционный суд, прогноз, набу, артем сытник
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