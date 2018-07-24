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24.07.2018, 13:43

До конца лета в Украине будут искать иностранцев-преступников

До конца лета в Украине будут искать иностранцев-преступников - Фото
Фото: Нацполиция

До конца лета в Украине будет продолжаться операция, цель которой - выявить иностранцев, которые приехали в страну совершать преступления

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Сегодня в Украине началась спецоперация по выявлению иностранцев-преступников "Мигрант". Об этом сообщает Национальная полиция. 

Операция продолжится до конца лета и к ней привлекут, кроме полиции, миграционную и пограничную службы.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой пояснил, что есть много серьезных вопросов по ситуации с нелегальными мигрантами в стране. Задачей правоохранителей будет выявить иностранцев, которые приехали в Украину для совершения преступлений. 

В 2017 году иностранцы совершили около 4 тысяч преступлений, а с начала 2018 года - 1,5 тысячи преступлений. 

В начале июня глава МВД Арсен Аваков заявил, что на территории Украине находится от 80 до 100 воров в законе.

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Теги: полиция, иностранцы, операция, преступники
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