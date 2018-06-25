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25.06.2018, 11:03

Дожали: ПАСЕ придется обсудить украинских узников России

Дожали: ПАСЕ придется обсудить украинских узников России - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Настойчивость украинских делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы принесла плоды: 28 июня этот орган проведет дебаты по политзаключенным в РФ

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На летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России и на оккупированных ею территориях. Об этом сообщил у себя в Facebook глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ. Дебаты относительно украинских заложников Кремля пройдут в Страсбурге в четверг утром (28 июня, - ред.)", - написал Арьев.

Это подтверждается на сайте Ассамблеи, где указано, что в повестку дня вносили предложение поговорить о политзаключенных в РФ.

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Сегодня, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ. На ней будет избран новый президент этой структуры, который заменит скомпрометировавшего себя Педро Аграмунта.

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Теги: дебаты, политзаключенные, война в донбассе, оккупация крыма, пасе, владимир арьев
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