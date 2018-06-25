Дожали: ПАСЕ придется обсудить украинских узников России

На летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России и на оккупированных ею территориях. Об этом сообщил у себя в Facebook глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ. Дебаты относительно украинских заложников Кремля пройдут в Страсбурге в четверг утром (28 июня, - ред.)", - написал Арьев.
Это подтверждается на сайте Ассамблеи, где указано, что в повестку дня вносили предложение поговорить о политзаключенных в РФ.
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Сегодня, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ. На ней будет избран новый президент этой структуры, который заменит скомпрометировавшего себя Педро Аграмунта.