Допрос Парубия задержался: Ефремов не хотел выходить под камеры

Андрей Парубий в суде (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Судья попросил привести подозреваемого в госизмене "как он хочет" - с наручниками спереди, но тот отказался, заявив, что "это будет разовая акция"

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Суд не может начать допрос председателя Верховной Рады по делу о возможной госизмене Александра Ефремова, так как последний отказывается выходить из конвойной комнаты в Старобельском суде. Об этом из Подольского райсуда Киева, где находится Андрей Парубий, сообщил корреспондент LIGA.net.

Причина демарша экс-главы фракции бывшей Партии регионов в Раде - протест против того, чтобы ему надевали наручники сзади.

Адвокат Ефремова пояснил, что такую практику ввело новое руководство конвойной службы. Он также отметил, что его клиент физически не может в таком положении носить с собой материалы дела.

Судья попросил конвойного привести Ефремова "как он хочет", но тот, по словам секретаря, отказался выходить, заявив, что "это будет разовая акция".

Адвокаты потребовали от судьи "решить проблему комплексно".

Парубий будет давать показания по видеосвязи.

Обновлено: допрос начался около 11:50 - Ефремова привели без наручников. На решение вопроса ушло около 40 минут.

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30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).