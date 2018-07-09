Допустимо ли блокировать сайты без решения суда: опрос LIGA.net

Фото: pixabay.com

commenthover

Депутаты из фракций БПП и НФ хотят позволить блокировать сайты без решения суда. Что вы об этом думаете?

Реклама

Реклама

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в Раде нет голосов для скандального законопроекта №6688 о блокировании сайтов без решения суда. Факт появления документа вызвал широкий резонанс в Украине (читайте Роскомнадзор по-украински: чем опасна блокировка сайтов без суда). Авторы законопроекта – нардепы Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук (НФ) и Татьяна Чорновол (НФ). По их версии, законопроект призван усилить информационную безопасность страны.

Что вы думаете об этом законе?

Смотрите результаты предыдущего опроса Что вы думаете о реформе Нацполиции.