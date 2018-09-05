Доступ к телефону Седлецкой: депутаты обратились к генпрокурору

Наталья Седлецкая (фото - Школа журналистики УКУ)

commenthover

Из-за получения ГПУ разрешения на доступ к информации с телефона журналистки Натальи Седлецкой ряд депутатов просят генпрокурора принять их

Реклама

Реклама

Народные депутаты обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко из-за судебного разрешения прокурорам получить доступ к телефонным разговорам журналистки Натальи Седлецкой.

В совместном обращении парламентарии просят главу ГПУ принять их "с целью прекращения неправомерных действий по вмешательству в журналистскую деятельность и частную жизнь Седлецкой".

Под обращением подписались Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Евтушок, Сергей Лещенко, Ольга Червакова, Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Юрий Левченко, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, Иван Крулько, Оксана Юринец, Павел Ризаненко и Леонид Емец.

Накануне ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда Киева на доступ к информации с телефона Седлецкой.

ГПУ разрешили доступ к звонкам и смс-сообщениям журналистки за период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года. Также прокуроры могут получить информацию о местоположении ее телефона на протяжении этих 17 месяцев.