Две трети украинских партий сдали пуcтые отчеты за 2018 год - КИУ

Фото: Ліга.net

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Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 ничего в них не указали; КПУ и "Партия регионов", судя по отчетам, продолжают работать

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Две трети украинских политических партий в отчетах за первый квартал 2018 года не задекларировали никаких расходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Пустые отчеты подали 180 партий из 255. С учетом того, что всего в Украине больше 350 партий, около 100 политсил не подали отчеты.

Среди партий, у которых не заполнены отчетности "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Партия Натальи Королевской - Украина вперед", "УДАР".

Официально продолжают вести деятельность "Коммунистическая партия Украины" и "Партия регионов" - они заполнили все отчеты. КПУ потратила 58 тысяч гривень, "Партия регионов" - 48 тысяч гривень.

Все украинские партии, без учета парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего - "Аграрная партия Украины" (3,4 млн грн), "УКРОП" (2,3 млн грн), "Наш край" (1,4 млн грн), "Українська галицька партія" (1,2 млн грн) и ВО "Свобода" (1 млн грн).

Среди парламентских партий по расходам лидируют три партии: "Блок Петра Порошенко" (28,7 млн грн), "Народный фронт" (20,2 млн грн), "Самопомощь" (20,1 млн грн).

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