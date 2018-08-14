Двое россиян написали обращение к Путину с просьбой об их обмене

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков

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Двое российских граждан Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые содержаться в Лукьяновском СИЗО в Киеве, написали заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что Украина инициировала и уже давно предоставила РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа, по словам Денисовой, нет.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала омбудсмен.

Ранее, напомнила Денисова, такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

5 июня сообщалось, что СБУ завершила досудебное расследование против бывшего так называемого замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова – представителя российской оккупационной администрации полуострова, которого подозревают в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.