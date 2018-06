DW извинилась за "гражданскую войну" в статье о Донбассе

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Англоязычная редакция немецкого информагентства удалила клише кремлевской пропаганды из материала о развязанной Россией войне против Украины

Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за использование клише кремлевской пропаганды "гражданская война в Украине" в своей статье о развязанном Москвой конфликте в Донбассе и исправила материал. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter немецкого информагентства.

"Мы приносим извинения за то, что эта статья не соответствует нашим редакционным стандартам – мы внесли правки в текст. Спасибо, что обратили на это наше внимание", - говорится в сообщении.

Материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin", в котором война в Донбассе была названа "гражданской", был опубликован вчера, 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран нормандской четверки. Официальный Киев выразил протест против пропагандистской формулировки и потребовал исправить статью.

После скандала и последовавших извинений редакция DW заменила словосочетание "гражданская война на востоке Украины" в лиде статьи нейтральным "конфликт на востоке Украины".

В то же время в оригинальном твите со ссылкой на статью, опубликованном вечером 11 июня, слова "гражданская война" сохранились.

11 июня 2018 года британская газета The Times извинилась за карту о чемпионате мира по футболу в РФ, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России.