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12.06.2018, 11:53

DW извинилась за "гражданскую войну" в статье о Донбассе

DW извинилась за "гражданскую войну" в статье о Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Англоязычная редакция немецкого информагентства удалила клише кремлевской пропаганды из материала о развязанной Россией войне против Украины

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Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за использование клише кремлевской пропаганды "гражданская война в Украине" в своей статье о развязанном Москвой конфликте в Донбассе и исправила материал. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter немецкого информагентства.

"Мы приносим извинения за то, что эта статья не соответствует нашим редакционным стандартам – мы внесли правки в текст. Спасибо, что обратили на это наше внимание", - говорится в сообщении.

Материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin", в котором война в Донбассе была названа "гражданской", был опубликован вчера, 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран нормандской четверки. Официальный Киев выразил протест против пропагандистской формулировки и потребовал исправить статью.

После скандала и последовавших извинений редакция DW заменила словосочетание "гражданская война на востоке Украины" в лиде статьи нейтральным "конфликт на востоке Украины".

В то же время в оригинальном твите со ссылкой на статью, опубликованном вечером 11 июня, слова "гражданская война" сохранились.

11 июня 2018 года британская газета The Times извинилась за карту о чемпионате мира по футболу в РФ, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России.

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Теги: немецкая волна, журналистские стандарты, война в донбассе, российская пропаганда, deutsche welle
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