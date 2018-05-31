ЕC об "убийстве" Бабченко: Украина имеет право себя защищать

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Сейчас ЕС пытается получить больше детальной информации по этому делу

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В Евросоюзе, реагируя на инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявили, что Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию. Об этом на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает Украинская правда.

"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила Косьянчич.

По ее словам, сейчас ЕС пытается получить больше детальной информации по этому делу.

О проведении операции СБУ, по информации Косьянчич, в Евросоюзе тоже не знали.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. ...Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не принимала в этом участия", - заявила пресс-секретарь.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики.