Экологическая ситуация в Крыму возвращается в 50-е годы - Гримчак

В оккупированном Крыму катастрофичное состояние экологии. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью Крым Информ.
Спутниковые снимки показывают, что 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или уже не в таком состоянии, как было в 2013 году.
"Видим, что Крым начал возвращаться в состояние, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть в состояние 50-х годов прошлого века", - отметил Гримчак.
По словам министра, исчезают лесополосы, плодовые сады, виноградники и резко ухудшается качество грунтов. Причина этого всего - нехватка воды на полуострове.
"Чтобы сделать соленые крымские грунты плодородными, их несколько лет подряд промывали днепровской водой. Соли вымывались из верхних слоев грунта и оседали в нижних. Сейчас же из-за чрезмерного использования артезианской воды происходит обратный процесс", - поясняет Гримчак.
В полной мере оценить материальные убытки сейчас невозможно, сказал министр. Для восстановления плодородности грунтов понадобится около десяти лет.
Временно оккупированный Донбасс тоже на грани экологической катастрофы - боевики игнорируют заявки предприятий на гарантии безопасности для ремонта на критических объектах инфраструктуры.