Экологическая ситуация в Крыму возвращается в 50-е годы - Гримчак

Юрий Гримчак (фото - Liga.net)

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По словам министра по вопросам оккупированных территорий, грунты в Крыму засоливаются и теряют плодородность

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В оккупированном Крыму катастрофичное состояние экологии. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью Крым Информ.

Спутниковые снимки показывают, что 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или уже не в таком состоянии, как было в 2013 году.

"Видим, что Крым начал возвращаться в состояние, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть в состояние 50-х годов прошлого века", - отметил Гримчак.

По словам министра, исчезают лесополосы, плодовые сады, виноградники и резко ухудшается качество грунтов. Причина этого всего - нехватка воды на полуострове.

"Чтобы сделать соленые крымские грунты плодородными, их несколько лет подряд промывали днепровской водой. Соли вымывались из верхних слоев грунта и оседали в нижних. Сейчас же из-за чрезмерного использования артезианской воды происходит обратный процесс", - поясняет Гримчак.

В полной мере оценить материальные убытки сейчас невозможно, сказал министр. Для восстановления плодородности грунтов понадобится около десяти лет.

Временно оккупированный Донбасс тоже на грани экологической катастрофы - боевики игнорируют заявки предприятий на гарантии безопасности для ремонта на критических объектах инфраструктуры.