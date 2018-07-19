Экс-министр обороны Украины живет в Минске в статусе беженца

Михаил Ежель (фото - Александр Перевозник / LIGA.net)

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В Украине Михаила Ежеля обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму более 40 млн гривень. Больше года назад он получил в Беларуси статус беженца

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Экс-министр обороны во времена Виктора Януковича Михаил Ежель получил в Беларуси статус беженца. Киев считает его виновным в растрате государственных средств на сумму около $2 млн. Об получении статуса он сам сообщил в комментарии сайту tut.by.

"Да, действительно, я получил статус беженца, это произошло больше года назад. Сейчас я с семьей проживаю в Минске, у семьи вид на жительство. Вопросы по поводу суда — туда, в Украину", - сказал он.

Ежель возглавлял Минобороны с марта 2010 года по 8 февраля 2012-го. После этого он работал советником Януковича.

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В апреле 2015 года президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с поста посла в Беларуси: на этой должности он был более двух лет.

В марте 2016 года ГПУ сообщила ему о подозрении в незаконной продаже двух бомбардировщиков Ту-95МС, в результате чего государство недосчиталось около 43 млн грн. Военная прокуратура вызвала его на допрос в качестве подозреваемого, но Ежель проигнорировал вызов. Суд разрешил заочное расследование, которое вскоре было завершено.

Ежель обвинения отвергает, заявляя о "политическом подтексте".