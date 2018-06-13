Экс-нардепа Шепелева оставили под стражей до конца июля

13 июня защита бывшего народного депутата Александра Шепелева попыталась обжаловать арест подозреваемого, но Апелляционный суд отклонил апелляцию. Об этом сообщил корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Меру пресечения Шепелеву продлили еще на 60 суток в конце мая. То есть, до конца июля", - сказал Лысенко.
По его словам, дела против экс-нардепа ведутся в четырех судах Киева: Оболонском, Деснянском, Киево-Святошинском и Дарницком.
8 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до недавнего времени находился в РФ. При себе у него было "удостоверение" террористов ДНР.
Его доставили в суд с гематомами на лице: он заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона. Позже Шепелев добавил, что его выкрали и избили "неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры". В ГПУ опровергли эту информацию.