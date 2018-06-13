Экс-нардепа Шепелева оставили под стражей до конца июля

Александр Шепелев (фото - Андрей Гудзенко/liga.net)

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Защита пыталась обжаловать арест подозреваемого

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13 июня защита бывшего народного депутата Александра Шепелева попыталась обжаловать арест подозреваемого, но Апелляционный суд отклонил апелляцию. Об этом сообщил корреспонденту LIGA.net пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Меру пресечения Шепелеву продлили еще на 60 суток в конце мая. То есть, до конца июля", - сказал Лысенко.

По его словам, дела против экс-нардепа ведутся в четырех судах Киева: Оболонском, Деснянском, Киево-Святошинском и Дарницком.

8 февраля 2018 года правоохранители задержали беглого экс-депутата Александра Шепелева, которого подозревают в ряде преступлений и который до недавнего времени находился в РФ. При себе у него было "удостоверение" террористов ДНР.

Его доставили в суд с гематомами на лице: он заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона. Позже Шепелев добавил, что его выкрали и избили "неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры". В ГПУ опровергли эту информацию.