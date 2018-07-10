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10.07.2018, 12:43

Экс-посол: Позиция Трампа по Крыму - это не позиция США

Экс-посол: Позиция Трампа по Крыму - это не позиция США - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Джон Хербст отмечает, что заявления американского президента не отражают официальную позицию США

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Когда американский президент Дональд Трамп говорит о том, Крым российский - это не отображает официальную позицию США в целом. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

"Выбор президента Трампа – это что-то другое, но не американская политика...пока президент Трамп говорит об уступках для России, это тоже не американская политика", - подчеркнул он.

Читайте также полное интервью: Джон Хербст: Некоторые влиятельные члены НАТО запуганы Россией

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Теги: Джон Хербст, политика США, дональд трамп, сша и украина
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