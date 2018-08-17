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17.08.2018, 07:37

Экс-посол в Беларуси о санкциях: Запад осознал опасность России

Экс-посол в Беларуси о санкциях: Запад осознал опасность России - Фото
Роман Бессмертный (Фото: Liga.net)

Санкции держатся благодаря осознанию опасности путинской России США, Евросоюзом и Великобританией

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Об этом в интервью LIGA.net сказа экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Экс-посол Украины в Беларуси выделяет три основных причины, которые позволяют сохранять санкции против России:

Во-первых, мир начинает понимать, что представляет собой Российская Федерация.

Во-вторых, четкая позиция США. Советник Трампа Джон Болтон сказал, что позиция США не совпадает с позицией президента по санкциям. Это свидетельствует, что позиция государства настолько сильна, что даже президент не способен ее изменить.

В-третьих, позиция Евросоюза и стран-лидеров ЕС. Это Германия, Франция и Польша.

Бессмертный отмечает Польшу серьезным игроком в Евросоюзе. Как аргумент, он называет наличие поляков в руководстве ЕС. По его мнению, Польша заблокировала идею принять общую европейскую конституцию, что является своеобразным показателем влияния этой страны на европейскую политику.

Кроме того, важную роль в сохранении санкции играет Великобритания и ориентированные на нее скандинавские страны.

Политик также отмечает, что вклад украинской дипломатии в сохранении санкций незначительный. Он связывает это с тем, что посольства Украины находятся в тяжелом положении.

Читайте полную версию интервью: Бессмертный: Кремлю не удалось поковыряться в нашей Конституции

"Две трети дипломатических представительств без руководителей. За 4 года большинство зарубежных учреждений сокращено наполовину. Дипломаты не могут выполнять задания Киева через недостаток кадров. Кроме того, инициативность представительств сведена к минимуму. Система до сих пор работает по принципам Януковича", – резюмировал Бессмертный.

В Конгрессе США рассматривают новый пакет санкций против России. В случае принятия закона, резидентам США запретят участвовать с операциях с долговыми бумагами правительства РФ.

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Теги: антироссийские санкции, евросоюз, дипломатия, санкции против россии, економика
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