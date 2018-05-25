Экс-замглавы миграционной службы сообщили о подозрении

ГМС

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Тема уголовного производства - незаконное оформление для некоего россиянина украинского гражданства, в чем якобы замешан бывший зампредседателя ГМС

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Экс-замглавы Государственной миграционной службы сообщено о подозрении по делу о получении взятки: следствие считает, что бывший топ-чиновник содействовал незаконному получению украинского паспорта гражданином РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозрение по ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки занимающим особо ответственное положение чиновникои) сообщили еще 24 мая.

Фигуранту дела грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что СБУ задержала агента НАБУ - тот якобы пытался подкупить замглавы службы Дину Пимахову (речь шла о взятке в $15 тысяч за легализацию иностранцев в Украине). В бюро заявили, что ГПУ и СБУ сорвали их спецоперацию против топ-коррупции в ГМС. 21 марта Кабмин уволил Пимахову.