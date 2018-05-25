Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 15:42

Экс-замглавы миграционной службы сообщили о подозрении

Экс-замглавы миграционной службы сообщили о подозрении - Фото
ГМС

Тема уголовного производства - незаконное оформление для некоего россиянина украинского гражданства, в чем якобы замешан бывший зампредседателя ГМС

Реклама
Реклама

Экс-замглавы Государственной миграционной службы сообщено о подозрении по делу о получении взятки: следствие считает, что бывший топ-чиновник содействовал незаконному получению украинского паспорта гражданином РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозрение по ч. 4 ст. 368 УК (получение взятки занимающим особо ответственное положение чиновникои) сообщили еще 24 мая.

Фигуранту дела грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

29 ноября 2017 года в ГМС заявили, что СБУ задержала агента НАБУ - тот якобы пытался подкупить замглавы службы Дину Пимахову (речь шла о взятке в $15 тысяч за легализацию иностранцев в Украине). В бюро заявили, что ГПУ и СБУ сорвали их спецоперацию против топ-коррупции в ГМС. 21 марта Кабмин уволил Пимахову.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 25.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, гпу, гмс, подозрение, дина пимахова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Могерини назвала главное требование ЕС к Антикоррупционному суду
Политика Могерини назвала главное требование ЕС к Антикоррупционному суду
Детективы НАБУ в Днепре поймали на взятке судью местного суда
Проишествия Детективы НАБУ в Днепре поймали на взятке судью местного суда
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 