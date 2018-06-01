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01.06.2018, 11:54

Электронные декларации-2018: список богатых судей

Электронные декларации-2018: список богатых судей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

LIGA.net на основании данных из электронных деклараций чиновников за 2017 год составила рейтинг наиболее состоятельных cудей

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Топ-тройку состоятельных судей за 2017 год, если судить по движимому имуществу (включая членов семьи) возглавила судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра.

Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2018: все деньги чиновников в графиках".

Движимое имущество судьи и членов ее семьи было оценено 148 млн грн.(округлено в большую сторону, - ред.).

Доход судьи и ее семьи в прошлом году - почти 1, 3 млн грн, они владеют 27 га земли и 2 тыс 189 кв. м недвижимости.

На втором месте - судья хозяйственного суда Киева Игорь Курдельчук. Движимое имущество его семьи составило 40 млн грн, доходы за 2017 год год составили 991 тыс грн. Курдельчук владеет недвижимостью площадью 461 кв. м.

Согласно данным электронных деклараций, у него и членов семьи земли нет.

Третье место заняла  председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая, движимое имущество которой составило почти 34 млн грн, доходы – 26 млн грн. Судья и ее члены ее семьи владеют недвижимостью, площадью 883 кв. м.

В список богатых судей вошли также председатель Апелляционного суда Черниговской области Садиг Тагиев, секретарь Хозяйственного суда Харьковской области Мария Когут, присяжный Приморского районного суда Одессы Александр Плукчи, заместитель руководителя аппарата Хозяйственного суда Николаевской области Анна Гуринчук.

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Александра Плукчи – 32

Садиг Тагиев – 30

Мария Когут – 30

Анна Гуринчук – 30

Виктория Джарты -24

Алексей Чушко -20

Садиг Тагиев - 30

Лидером рейтинга богатых прокуроров стал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Теги: судьи, электронные декларации, Екатерина Танцюра, Игорь Курдельчук
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