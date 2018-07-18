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18.07.2018, 07:18

ЕС: Бук в трагедии МН17 принадлежал, несомненно, армии России

ЕС: Бук в трагедии МН17 принадлежал, несомненно, армии России - Фото
Фото: Getty Images

Дипломат ЕС Федерика Могерини призвала российские власти взять, наконец, ответственность за крушение пассажирского лайнера Боинг в июле 2014 года

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Кремлю пора признать вину и взять на себя ответственность за трагедию сбитого четыре года назад российскими войсками Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"Совместная следственная группа 24 мая представила новые результаты независимого, профессионального и объективного расследования, в которых речь идет о том, что ЗРК Бук, из которого был сбит борт рейса МН17, вне всякого сомнения принадлежал ВС РФ", - говорится в заявлении.

По словам топ-чиновника ЕС, Брюссель "полностью поддерживает" резолюцию Совбеза ООН №2166, в которой содержится требование привлечь к ответственности всех виновных в трагедии рейса МН17, "и чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению подотчетности".

"На таком фоне мы будем и впредь призывать РФ взять на себя ответственность", - подчеркнула она, добавив, что Брюссель ожидает от Москвы "сотрудничества" по установлению виновных в этом инциденте.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: евросоюз, война в донбассе, федерика могерини, MH17, боинг
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