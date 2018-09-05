ЕС должен признать перспективу членства Украины - МИД Латвии

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Глава МИД Латвии Едгар Ринкевич считает, что Европейский Союз должен озвучить реальные возможные сроки вступления Украины в ЕС

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Европейский Союз должен признать европейские амбиции Украины, Молдовы и Грузии и озвучить реалистичный срок, когда эти страны смогут войти в ЕС. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Европейская правда.

"Они стремятся к членству в ЕС и готовы идти по этому пути. Именно поэтому заданием ЕС должен стать ответ на эти стремления. ЕС должен признать перспективы членства этих стран и озвучить реалистичный срок их вступления", - отметил министр.

Ринкевич также отметил, что Союз должен сохранять единство в вопросе санкций против РФ.

В июле этого года после заседания Грузия-Украина-НАТО в Брюсселе принято заявление, в котором Альянс выражает поддержку решений, принятых на саммите в Будапеште 2008 года, согласно которым Украина в будущем может стать членом НАТО.