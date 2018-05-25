ЕС не снимет санкции с РФ без прогресса в Донбассе - Макрон

Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

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Французский президент объяснил Путину, что "мяч на поле России и Украины"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не отменит антироссийских санкций без прогресса в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает Reuters.

"Мяч на поле России и Украины. Все очень просто. Мы не будем отменять санкции, пока ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - заявил Макрон.

Европейский союз будет решать вопрос продления санкций против Российской Федерации на саммите ЕС 28-29 июня.

23 мая сообщалось, что США рассматривают вопрос расширения санкций против России из-за ее "стратегического вызова" Соединенным Штатам, агрессии против союзников и невыполнения Кремлем минских соглашений.