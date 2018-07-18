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18.07.2018, 18:05

ЕС о претензиях к кандидатам в ГБР: Необходимо доверие общества

ЕС о претензиях к кандидатам в ГБР: Необходимо доверие общества - Фото
iStock-582295906

В ЕС отреагировали на замечания общественности и СМИ к отдельным кандидатам на руководящие должности в ГБР

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Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) в Украине принимает во внимание ряд серьезных замечаний по некоторым кандидатам на руководящие должности в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом говорится в заявлении КМЕС, опубликованном в Facebook Представительства ЕС в Украине.

Миссия в своем заявлении опирается на "высказывания представителей гражданского общества и средств массовой информации" о кандидатах.

"Речь идет о существенных нарушениях прав человека, к которым, как утверждается, причастны некоторые кандидаты, а также об их возможной причастности к коррупционным правонарушениям и сомнения в добропорядочности", - говорится в заявлении.

В КМЕС считают, что персонал ГБР должен иметь высокие профессиональные и моральные качества, что является ключом к построению доверия общества к бюро.

В миссии отметили, что КМЕС является наблюдателем за процессом отбора персонала в ГБР, но только в части отбора внутренними конкурсными комиссиями ГБР.

"Наше привлечение осуществляется согласно договору, заключенному с ГБР, и не распространяется на отбор, который осуществляется «внешней» комиссией", - говорится в заявлении.

Сегодня внешняя конкурсная комиссия завершила проведение конкурса на 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

 

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Теги: евросоюз, кандидаты, гбр, кмес
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