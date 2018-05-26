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26.05.2018, 11:51

ЕС: Поведение украинцев не представляет риска для безвиза

ЕС: Поведение украинцев не представляет риска для безвиза - Фото
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Риски существуют, но они касаются борьбы с коррупцией

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В Евросоюзе заявляют об отсутствии рисков отмены безвизового режима с Украиной из-за поведения украинцев в странах ЕС. Об этом в интервью Радио НВ сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан

По его словам, отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 г свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан отметил, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же, это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", - сказал еврокомиссар.

С 1 мая 2018 года граждане Украины смогут путешествовать без виз в провинции Китая Хайнань. 

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Теги: безвизовый режим, ЕС, евросоюз, йоханнес хан, безвиз
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