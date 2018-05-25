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25.05.2018, 20:58

ЕС призвал Россию немедленно освободить Сенцова и Балуха

ЕС призвал Россию немедленно освободить Сенцова и Балуха - Фото
iStock-582295906

Украинцы были осуждены судами, юрисдикцию которых ЕС не признает, отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич

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Европейский союз ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины в России и в оккупированном Крыму будут освобождены без промедления. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Она напомнила, что 14 мая режиссер Олег Сенцов начал голодовку после четырех лет тюремного заключения. Еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух также провел два месяца голодовки.

Они выступали против незаконной аннексии Крыма и были осуждены в нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия судами, юрисдикцию которых ЕС не признает, отметила Косьянчич.

Также представительница ЕС упомянула о задержании в Крыму крымскотатарских активистов Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, права которых были "серьезно нарушены".

"Европейский союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека на полуострове будут соблюдены, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и Крыму будут освобождены без промедления", - сказано в заявлении.

Мустафаева и Смаилова оккупанты задержали по "делу Хизб ут-Тахрир". МИД Украины выразил решительный протест в связи с этим. В заявлении ведомства говорится, что во время обысков, которые предшествовали задержанию, на Мустафаева и Смаилова и их родных оказывалось психологическое давление, а в доступе адвокатов им было отказано.

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Теги: Владимир Балух, Майя Косьянчич, Олег Сенцов, сервер мустафаев, эдем смаилов
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