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26.06.2018, 16:28

ЕС призвал Украину предотвратить нападения на ромов

ЕС призвал Украину предотвратить нападения на ромов - Фото
iStock-582295906

В представительстве Евросоюза отметили, что придают большое значение правам ромов

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Представительство ЕС в Украине призывает украинские правоохранительные органы принять меры для предотвращения нападений на ромов и наказать виновных в уже произошедших инцидентах. Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Такие нападения, как и случаи запугивания, являются неприемлемыми. Хотя полиция Львова оперативно отреагировала на этот инцидент, жизненно важно, чтобы правоохранительные органы Украины приняли немедленные и эффективные меры по предупреждению и пресечению таких действий и подвергли правосудию всех, кто окажется ответственным", - говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что отношения ЕС и Украины опираются на общие ценности.

"ЕС придает большое значение правам ромов, которые остаются особенно уязвимой группой в Украине, и продолжает выступать в пользу их защиты и их прав", - сказано в заявлении.

23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.

Ранее нападения праворадикалов на поселения ромов происходили в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.

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Теги: евросоюз, ромы, погром, права, представительство ес
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