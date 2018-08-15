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15.08.2018, 19:50

Еще 8 россиян попросили Путина забрать их домой из Украины

Еще 8 россиян попросили Путина забрать их домой из Украины - Фото
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вчера такие же заявления на имя президента РФ написали граждане России Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов

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Еще восемь граждан России, которые отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях, написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного украинского политзаключенного. Об этом в своем Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров и Евгений Шаталов.

Вчера Денисова сообщила, что такие же заявления на имя Путина написали граждане РФ Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

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Теги: Людмила Денисова, владимир путин, политзаключенный, обмен, заявление
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