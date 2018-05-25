Политзаключенный в РФ экс-охранник Яроша объявил голодовку

Александр Шумков (фото - investigator.org.ua)

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Александр Шумков объявил голодовку вслед за Олегом Сенцовым

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Украинский политзаключенный в России Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими узниками Кремля. Об этом в Facebook сообщает сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - сообщила Каплан.

Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков пропал 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Брянска и ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

25 мая сообщалось, что власти Киева собирают подписи известных спортсменов и звезд мирового футбола под обращением к РФ с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.