Еще четверо россиян хотят, чтобы их обменяли на украинца

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Уже 15 граждан России просят Путина вернуть их на родину

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Еще четверо граждан РФ, которые содержатся в украинских учреждениях исполнения наказаний, написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Об этом в своем Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Сегодня такие заявления написали приговоренный к 15 годам лишения свободы за участие в военных действиях против ВСУ на стороне боевиков Руслан Гаджиев, задержанный на блокпосту в Донецкой области с оружием бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета Игорь Кимаковский, а также фигурант "дела 2 мая" Евгений Мефедов.

Позже Денисова добавила, что поступило аналогичное обращение еще от одного гражданина РФ Павла Черных.

Ранее 11 граждан России, которые отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях, написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного украинского политзаключенного.