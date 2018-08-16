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16.08.2018, 17:13

Еще четверо россиян хотят, чтобы их обменяли на украинца

Еще четверо россиян хотят, чтобы их обменяли на украинца - Фото
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уже 15 граждан России просят Путина вернуть их на родину

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Еще четверо граждан РФ, которые содержатся в украинских учреждениях исполнения наказаний, написали заявления на имя президента РФ  Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Об этом в своем Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Сегодня такие заявления написали приговоренный к 15 годам лишения свободы за участие в военных действиях против ВСУ на стороне боевиков Руслан Гаджиев, задержанный на блокпосту в Донецкой области с оружием бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета Игорь Кимаковский, а также фигурант "дела 2 мая" Евгений Мефедов.

Позже Денисова добавила, что поступило аналогичное обращение еще от одного гражданина РФ Павла Черных.

Ранее 11 граждан России, которые отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях, написали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного украинского политзаключенного.

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Теги: Людмила Денисова, владимир путин, руслан гаджиев, игорб кимаковский, евгений мефедов
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