Есть 100 тысяч: у Трампа отреагируют на петицию по Сенцову

Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова / Facebook)

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По состоянию на 11:00 число подписей под петицией на сайте Белого дома перевалило за 101 тысячу

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Размещенная на сайте Белого дома электронная петиция в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова и других узников Кремля набрала необходимые для рассмотрения президентом США Дональдом Трампом 100 тысяч подписей пользователей.

Вчера, 5 сентября, администраторы сайта Белого дома заблокировали для украинских IP-адресов доступ к подсайту петиций. Если бы до 8 сентября петиция не набрала 100 тысяч подписей, ее сняли бы с сайта.

Администрация США теперь обязана опубликовать реакцию на это обращение.

"Крымский режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в российской тюрьме по беспочвенным обвинениям в терроризме, поскольку выступал против российской аннексии Крыма. Почти три месяца назад он начал голодовку, требуя освобождения не для себя, а для всех 64 украинских политзаключенных в РФ. Неминуемая смерть Олега быстро приближается из-за бездействия (властей) - его состояние критическое", - пишут авторы петиции.

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Инициаторы обращения к Трампу напомнили, что Европарламент уже призывал лидера страны-оккупанта Владимира Путина немедленно освободить Сенцова и других узников.

"Теперь настало время высказаться и Америке. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных в России", - подчеркнули авторы петиции.

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