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15.06.2018, 10:35

Эстония выделит Украине €660 тысяч на Донбасс и переселенцев

Эстония выделит Украине €660 тысяч на Донбасс и переселенцев - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Средства будут направлены международным организациям, которые распределят их в помощь Украине по своему усмотрению

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660 тысяч евро - такую сумму Эстония направит международным организациям для помощи Украине. Об этом со ссылкой на документационный регистр эстонского МИД сообщил местный ресурс Рostimees.

Эта сумма будет выделена из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства страны на развитие и гуманитарную помощь.

€200 тысяч МИД направит Красному кресту "на смягчение гуманитарного кризиса" в Донбассе. Еще €400 тысяч разделят поровну между ведомством верховного уполномоченного ООН по делам беженцев (UNHCR) и детским фондом ООН (UNICEF) "на смягчение положения внутренних переселенцев" в Украине.

Оставшиеся €60 тысяч пойдут на Международный фонд народонаселения ООН (UNFPA) для противостояния гендерному насилию.

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Керсти Кальюлайд стала первым иностранным лидером, который посетил Донбасс. Эстонский лидер считает, что Украине одновременно с противостоянием гибридной агрессии России не стоит забывать о реализации реформ.

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Теги: ООН, помощь, эстония, красный крест, мид эстонии
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