Евродепутат: Европе нужен свой Мюллер - время сопротивляться РФ

Ги Верхофстадт (фото - РА)

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Ги Верхофстадт считает необходимым расследовать кампании дезинформации, которые проводит Россия в Европе

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Европа должна сама расследовать российские кампании дезинформации и другие атаки на демократию. Так считает евродепутат Ги Верхофстадт.

"Европе нужен свой Мюллер (спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США, - ред.). В сентябре я подтолкну Европарламент к таким мерам, чтобы очистить наш интернет и социальные медиа. Пришло время сопротивляться!", - написал политик в Twitter.

Идею поддержал министр иностранных дел Павел Климкин: "Но ситуация (в Европе, - ред.) намного сложнее, чем в США. Нужны срочные и амбициозные решения на общеевропейском и национальном уровнях. И, конечно, специальная комиссия для расследования".

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в зале Европарламента заявлял, что то, что путинская Россия делает в Украине, является одной из основных угроз безопасности Европейского Союза.