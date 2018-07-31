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31.07.2018, 12:28

Евродепутат: Европе нужен свой Мюллер - время сопротивляться РФ

Евродепутат: Европе нужен свой Мюллер - время сопротивляться РФ - Фото
Ги Верхофстадт (фото - РА)

Ги Верхофстадт считает необходимым расследовать кампании дезинформации, которые проводит Россия в Европе

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Европа должна сама расследовать российские кампании дезинформации и другие атаки на демократию. Так считает евродепутат Ги Верхофстадт. 

"Европе нужен свой Мюллер (спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США, - ред.). В сентябре я подтолкну Европарламент к таким мерам, чтобы очистить наш интернет и социальные медиа. Пришло время сопротивляться!", - написал политик в Twitter

Идею поддержал министр иностранных дел Павел Климкин: "Но ситуация (в Европе, - ред.) намного сложнее, чем в США. Нужны срочные и амбициозные решения на общеевропейском и национальном уровнях. И, конечно, специальная комиссия для расследования".

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в зале Европарламента заявлял, что то, что путинская Россия делает в Украине, является одной из основных угроз безопасности Европейского Союза.

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Теги: европарламент, евродепутат, расследование россияъ
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