Европарламент: Мы рады, что Бабченко живой, но успокаиваться рано

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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С 2000 года в РФ было убито более сотни журналистов

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В Европарламенте с большим облегчением узнали, что Аркадий Бабченко жив, но советуют не забывать о сохраняющихся угрозах и опасностях, которым продолжают подвергаться журналисты, критикующие режим Путина. Об этом от имени крупнейшей в Европарламенте политической группы Европейской народной партии (ЕНП) заявил депутат от Чехии Яромир Штетина, передает Укринформ.

Европарламентарий отметил, что, несмотря на положительное завершение этой ситуации, необходимо сохранять внимание к другим делам запугивания и преследования журналистов в России.

Штетина напомнил, что с 2000 года в РФ было убито более сотни журналистов.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.