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11.06.2018, 10:59

Европарламент хочет объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 - CМИ

Европарламент хочет объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 - CМИ - Фото
Европарламент

Соответствующую резолюцию Европейский парламент планирует принять 14 июня

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Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России, которую должны принять 14 июня", - отметил Йозвяк.

Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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7 июня сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.

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Теги: европарламент, бойкот чм-2018, чм-2018
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